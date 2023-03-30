Березень, 30 в 0:54

Хорватський уряд надасть Україні декілька гелікоптерів Мі-8, які раніше стояли на озброєнні армії Хорватії.

Про це на спільному брифінгу з очільником Міноборони України Олексієм Резніковим заявив його колега Маріо Баножич.

Його запитали щодо поставок Україні озброєння, на що Баножич повідомив про плани Хорватії поставити українській армії гелікоптери Мі-8.

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– Хорватський уряд із самого початку підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально, а також надає політичну підтримку. Одним з кроків такої підтримки є рішення, що зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень – це вертольоти (Мі-8, – Ред.). І я думаю, що найближчим часом ми зможемо завершити їхню передачу, – сказав він.

Маріо Баножич не назвав кількість гелікоптерів, які хорватський уряд планує передати Збройним силам України, втім раніше ЗМІ писали про 14 зазначених вертольотів.

У січні поточного року Данія та Литва оголосили новий пакет допомоги, куди увійшли, зокрема, гелікоптери Мі-8.

Джерело: Ukraine media center Odesa