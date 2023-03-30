Питання авіації надзвичайно складне: Ігнат про заяву Остіна щодо F-16

Березень, 30 в 11:00

США намагаються наразі зосередитися на виконанні поточних завдань –посиленні України танками, артилерією та боєприпасами, тому що питання авіації надзвичайно складне.

Так в ефірі телемарфону Єдині новини речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував заяву глави Пентагону Ллойда Остіна щодо потреб України у вищивачах F-16.

– Що стосується певних заяв, можливо, варто розглядати те, що США намагаються зосередитися на виконанні поточних завдань. Це посилення танками, артилерією, боєприпасами, тому що питання авіації надзвичайно складне. Водночас не стоїть питання, що не будуть постачатися винищувачі. Україна буде із західними винищувачами однозначно, – наголосив він.

На його думку, в перспективі можна навіть говорити про п’яте покоління, наприклад, F-35, оскільки деякі країни вже замінюють F-16 на більш сучасні моделі.

Зараз дивляться

– Знаходячись на правому фланзі НАТО, ми маємо мати сильну авіацію та ППО, – вважає Ігнат.

За його словами, Україні вкрай потрібна сильна авіація – без цього ніяк не здобути бажану перемогу.

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що винищувачі F-16 не допоможуть Україні на цьому етапі війни.

Водночас глава Пентагону висловив сподівання, що у майбутньому вона матиме сучасні літаки четвертого покоління.