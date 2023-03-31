Подготовка к контрнаступлению идет, но нужно сохранять определенную тишину – Юсов

Март, 31 в 13:52

Проблем с мотивацией у украинской армии нет, контрнаступление будет.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что российская пропаганда, пугая украинским наступлением, пробует поднимать мотивацию своей армии и общества. В то же время у Украины проблемы с мотиваций нет.

Сейчас смотрят

— Есть необходимость сохранять определенную тишину, потому что контрнаступление и освобождение территорий будет там, когда это будет наиболее соответствовать интересам украинской армии, поможет нанести наибольший вред врагу и сохранить больше жизней украинских солдат. Что касается подготовки, да, она идет. Но детали, когда и где (будет контрнаступление, — Ред.), мы, конечно, обсуждать сейчас не будем, — сообщил Юсов.

Он отметил, что вся Украина сегодня — большая армия.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что именно необходимо украинской армии для успешного контрнаступления.