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Факти / Україна

Бояться контрнаступу ЗСУ: окупанти облаштовують оборонні рубежі і укріплюють інженерні споруди на Півдні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
російські військові

Окупанти намагаються облаштовувати оборонні рубежі і укріплювати інженерні споруди на півдні країни.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила представниця ОК Південь Наталія Гуменюк.

– Ми бачимо, що вони переформатовуються постійно, вони постійно змінюють місця дислокації, оскільки розуміють, що до того, як почнеться той страшний контрнаступ ми проводимо цілу низку заходів, щоб виснажити їх логістику, скоротити їх чисельність. Те, що вони намагаються влаштовувати оборонні рубежі і укріплювати інженерні споруди, це говорить про те, що вони відчувають, що впевненості їх немає, як в їх командирах, так і в їх силах, якими вони наразі можуть маневрувати, – каже вона.

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Крім того, Гуменюк наголосила, що кількість окупантів досить велика та переконлива, при цьому у них є озброєння.

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– Але запаси, що стосуються боєприпасів, наприклад, у них дуже суттєво зменшені нашою бойовою роботою, – додала вона.

Фото: ГУР

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