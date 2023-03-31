Бояться контрнаступу ЗСУ: окупанти облаштовують оборонні рубежі і укріплюють інженерні споруди на Півдні

Окупанти намагаються облаштовувати оборонні рубежі і укріплювати інженерні споруди на півдні країни.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила представниця ОК Південь Наталія Гуменюк.

– Ми бачимо, що вони переформатовуються постійно, вони постійно змінюють місця дислокації, оскільки розуміють, що до того, як почнеться той страшний контрнаступ ми проводимо цілу низку заходів, щоб виснажити їх логістику, скоротити їх чисельність. Те, що вони намагаються влаштовувати оборонні рубежі і укріплювати інженерні споруди, це говорить про те, що вони відчувають, що впевненості їх немає, як в їх командирах, так і в їх силах, якими вони наразі можуть маневрувати, – каже вона.