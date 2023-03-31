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Факты / Україна

На Закарпатье мать и сожителя подозревают в изнасиловании малолетней девочки

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
педофіл, зґвалтування
Фото: Depositphotos

При процессуальном руководстве Тячевской окружной прокуратуры сожителям сообщено о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка, хранении детской порнографии и совершении домашнего насилия. (ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ст. 126-1 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Кроме того, женщине сообщено о подозрении в совершении в отношении этого ребенка сексуального насилия (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

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По данным следствия, мужчина вместе с сожительницей совершали действия сексуального характера в отношении ее дочери, не достигшей 14 лет. Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла ему.

После получения информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней правоохранители оперативно обнаружили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины мать и ее сожителя. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на безальтернативном содержании под стражей.

Досудебное расследование осуществляет Тячевский районный отдел полиции ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

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Источник: Офис генпрокурора
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