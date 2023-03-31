На Закарпатті матір та співмешканця підозрюють у ґвалтуванні малолітньої дівчинки

Березень, 31 в 7:58

За процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури співмешканцям повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини, зберіганні дитячої порнографії та вчиненні домашнього насильства. (ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ст. 126-1 КК України).

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Крім того, жінці повідомлено про підозру у вчиненні стосовно цієї дитини сексуального насильства (ч. 4 ст. 153 КК України).

Зараз дивляться

За даними слідства, чоловік разом зі співмешканкою вчиняли дії сексуального характеру щодо її доньки, яка не досягла 14 років. Окремі епізоди мати дитини знімала на відео та відправляла йому.

Після отримання інформації про вчинення протиправних дій стосовно неповнолітньої, правоохоронці оперативно виявили та затримали в порядку ст. 208 КПК України матір і її співмешканця. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Прокуратура наполягатиме на безальтернативному триманні під вартою.

Досудове розслідування здійснює Тячівський районний відділ поліції ГУ Нацполіції в Закарпатській області.