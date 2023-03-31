В Запорожье прогремел взрыв: что известно
Требует проверки
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В Запорожье прогремел взрыв.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
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Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко пишет, что в Запорожской области работают вражеские С-300, впрочем эта информация пока не подтверждена военными или представителями власти.
В то же время секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал жителей Запорожья и области срочно идти в ближайшие укрытия.