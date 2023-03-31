Март, 31 в 0:22

В Запорожье прогремел взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

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Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко пишет, что в Запорожской области работают вражеские С-300, впрочем эта информация пока не подтверждена военными или представителями власти.

В то же время секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал жителей Запорожья и области срочно идти в ближайшие укрытия.