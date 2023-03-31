Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Запорожье прогремел взрыв: что известно

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
В Запорожье прогремел взрыв: что известно
Фото: Depositphotos

В Запорожье прогремел взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Сейчас смотрят

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко пишет, что в Запорожской области работают вражеские С-300, впрочем эта информация пока не подтверждена военными или представителями власти.

В то же время секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал жителей Запорожья и области срочно идти в ближайшие укрытия.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка