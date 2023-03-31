Норвегия к лету передаст Украине 12 дизель-поездов — СМИ

Март, 31 в 6:49

Министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нигорд заявил, что страна планирует передать Украине 12 дизель-поездов.

Об этом Йон-Ивар Нигорд рассказал в интервью изданию Nettavisen.

– Транспорт абсолютно необходим для того, чтобы все работало. Они находятся в состоянии войны, им нужно транспортировать много материалов, еды и гражданской помощи, – объяснил Нигорд.

Четыре дизель-поезда отправят к лету, а еще восемь — в течение года.

Сейчас смотрят

Издание отмечает, что поездам, которые планируют отправить в Украину, около 40 лет. Однако Украина сама попросила передать такой транспорт.

Как добавляет Nettavisen, Украине могут передать двухвагонные поезда Norske Tog Class 92, производившиеся в 1984-1985 годах для Норвежских государственных железных дорог немецкой компанией Duewag.

Поезда рассчитаны на 168 пассажиров и могут разгоняться до 140 км/ч. Прежде чем они смогут эксплуатироваться, их придется переделать под рельсы шириной 1520 мм.

В последний раз поезда проходили ремонт в 2005-2006 годах.

Общая стоимость расходов, связанная с транспортировкой и подготовкой поездов, составляет от 10 до 12 миллионов норвежских крон, примерно от 880 тысяч до 1 миллиона евро.

Источник: Nettavisen