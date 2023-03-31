Норвегія до літа передасть Україні 12 дизель-поїздів — ЗМІ

Березень, 31 в 6:49

Міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нігорд заявив, що країна передати Україні 12 дизель-поїздів.

Про це Йон-Івар Нігорд розповів в інтерв’ю виданню Nettavisen.

– Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб все працювало. Вони перебувають у стані війни, їм потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги, — пояснив Нігорд.

Чотири дизель-поїзди відправлять до літа, а ще вісім — протягом року.

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Видання зазначає, що потягам, які планують відправити до України, приблизно 40 років. Однак Україна сама попросила передати їй такий транспорт.

Як додає Nettavisen, Україні можуть передати двовагонні поїзди Norske Tog Class 92, які виготовлялися у 1984-1985 роках для Норвезьких державних залізниць німецькою компанією Duewag.

Потяги розраховані на 168 пасажирів та можуть розганятися до 140 км/год. Перш ніж вони зможуть експлуатуватися, їх доведеться переробити під колії шириною 1520 мм.

Востаннє потяги проходили ремонт у 2005-2006 роках.

Загальна вартість витрат, пов’язана з транспортуванням і підготовкою потягів, становить від 10 до 12 мільйонів норвезьких крон, приблизно від 880 тисяч до 1 мільйона євро.

Джерело: Nettavisen