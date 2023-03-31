Підготовка до контрнаступу йде, але потрібно зберігати певну тишу – Юсов

Березень, 31 в 13:52

Проблем із мотивацією в української армії немає, контрнаступ буде.

Про це в ефірі FREEДОМ розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що російська пропаганда, лякаючи українським наступом, намагається піднімати мотивацію своєї армії та суспільства. Водночас Україна немає проблеми з мотивацією.

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– Є необхідність зберігати певну тишу, бо контрнаступ і звільнення територій буде там, коли це найбільше відповідатиме інтересам української армії та допоможе завдати найбільшої шкоди ворогові, та зберегти більше життів українських солдатів. Щодо підготовки, так, вона йде. Але деталі, коли і де (буде контрнаступ, – Ред.) ми, звичайно, обговорювати зараз не будемо, – повідомив Юсов.

Він зазначив, що вся Україна сьогодні – велика армія.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що саме необхідно українській армії для успішного контрнаступу.