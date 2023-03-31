Март, 31 в 13:35

Силы обороны Украины готовятся к контрнаступлению. В связи с этим украинским военным нужна тяжелая техника и резервы, которые прошли подготовку и тренировки.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи с делегацией Комитета Евросоюза по политике и безопасности во главе с председателем Дельфиной Пронк.

Министр рассказал европейским партнерам о ситуации на передовой: на северном, восточном и южном направлениях. Обсуждалась также помощь Вооруженным силам Украины со стороны ЕС и профессиональная подготовка украинских воинов за рубежом.

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– Благодаря поставке западного вооружения ВСУ имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине прежде всего необходимы тяжелая техника и подготовленные резервы, — подчеркнул Резников.

Он уточнил, что Украина заинтересована в тренировках военнослужащих на всех уровнях. Речь идет как об индивидуальной подготовке, так и о коллективных учениях подразделений бригадного уровня.

Кроме того, обсуждались евроатлантические перспективы Украины. Резников отметил, что наше государство ожидает предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Министр напомнил, что украинская армия единственная в мире знает, как воевать против российского агрессора.

– Главной угрозой для НАТО является Россия. И только Украина на практике знает, как сражаться с врагом всего цивилизованного мира. Поэтому обретение нашим государством членства в НАТО и Евросоюзе является одним из ключевых элементов прочной системы международной архитектуры безопасности, — заявил министр.

Недавно Алексей Резников сообщил, что весеннее контрнаступление ВСУ должно начаться в течение апреля – мая. Сроки наступления связаны с погодными условиями.

По данным украинской разведки, анонсированное РФ “большое наступление” оказалось “пшиком”, однако у агрессора еще есть ресурсы на ведение войны в 2023 году и, возможно, в 2024-м.