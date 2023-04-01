Апрель, 01 в 18:16

Суд постановил принудительный привод митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Павла (Лебедя) на заседание по избранию ему меры пресечения.

Об этом сообщили в УПЦ МП.

Сообщается, что заседание состоится сегодня, 1 апреля, в 18:30.

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Адвокат митрополита Чекман в комментарии Суспільному сообщил, что Лебедь сейчас проходит обследование в больнице, а принудительный привод считает давлением.

В частности, сообщается, что из-за состояния здоровья митрополита Павла, Шевченковский суд Киева принял решение о переносе заседания по назначению меры пресечения митрополиту на 3 апреля, понедельник.

Ранее СБУ опубликовала перехваченные телефонные разговоры бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, в которых он оправдывал полномасштабное вторжение России.

Перед этим, 1 апреля, Служба безопасности Украины объявила о подозрении митрополиту Павлу Лебедю по двум статьям уголовного кодекса Украины.