Квітень, 01 в 18:16

Суд постановив примусовий привід митрополита Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павла (Лебедя) на засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомили в УПЦ МП.

Повідомляється, що засідання відбудеться сьогодні, 1 квітня, о 18:30.

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Адвокат митрополита Чекман у коментарі Суспільному повідомив, що Лебідь зараз проходить обстеження в лікарні, а примусовий привід вважає тиском.

Зокрема, повідомляється, що через стан здоров’я митрополита Павла, Шевченківський суд Києва ухвалив про перенесення засідання щодо призначення запобіжного заходу митрополиту на 3 квітня, понеділок.

Раніше СБУ опублікувала перехоплені телефонні розмови колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, в яких він виправдовував повномасштабне вторгнення Росії.

Перед цим, 1 квітня, Служба безпеки України оголосила про підозру митрополиту Павлу Лебедю за двома статями кримінального кодексу України.