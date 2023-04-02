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Факты / Україна

Оккупанты грузовиками везут через Мариуполь “зубы дракона”

Татьяна Забожко, редактор ленты
Вантажівка із "зубами дракона" в Маріуполі

Российские военные массово везут через Мариуполь Донецкой области бетонные противотанковые сооружения пирамидальной формы, известные как “зубы дракона”.

Об этом советник мэра Петр Андрющенко сообщил 2 апреля.

По его словам, только вчера в городе видели по меньшей мере четыре грузовика, груженные такими бетонными сооружениями.

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В каждой из них, отмечает Петр Андрющенко, было по 19 пирамидок.

Известно, что направлялись грузовики в сторону Никольского, что в Мариупольском районе, а дальше – в поселок Розовка Запорожской области.

Напомним, что еще в 7 ноября 2022 советник городского главы сообщал о возведении оккупантами оборонных сооружений вокруг Мариуполя.

Ради этого захватчики развернули производство бетонных противотанковых сооружений на территории двух местных заводов.

Тогда британские разведчики предполагали, что россияне могли установить “зубы дракона” между Мариуполем и Никольским.

По предположению разведки Минобороны Великобритании, бетонные “пирамиды” могли простираться еще и с севера Мариуполя до поселка Старый Крым.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко

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