Ноябрь, 07 в 12:08

В окрестностях Мариуполя российские оккупанты начали строить линию обороны, боясь контрнаступления Сил обороны Украины.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, захватчики устанавливают вокруг города противотанковые бетонные “пирамидки”, которые, кстати, производят на двух минизаводах в Мариуполе.

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Эти же бетонные “пирамиды” частично везут в сторону Запорожья и Херсона. Частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и Никольским.

Кроме того, оккупанты пытаются усилить оборону с севера в селе Старый Крым.

— Несмотря на все заявления, что “Россия здесь навсегда”, в реальности у россиян нет такого оптимизма. Поэтому, если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя, — отметил Петр Андрющенко.

Ранее сообщалось, что оккупанты перебрасывают военную технику и дополнительные подразделения в направлении Угледара Донецкой области, поскольку терпят значительные потери во время боевых действий против Украины.

Фото: Мариупольский городской совет