Ноябрь, 08 в 10:48

Россия прилагает значительные усилия для того, чтобы подготовить глубокую оборону текущей линии фронта.

К такому выводу пришла разведка Минобороны Великобритании, проанализировав информацию об установке оккупантами бетонных противотанковых сооружений пирамидальной формы, известных как “зубы дракона”.

К таким приготовлениям, уверены в британской разведке, россияне прибегают, вероятно, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва.

Сейчас смотрят

Напомним, что накануне советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о том, что российские военные начали строить оборонительные сооружения вокруг оккупированного города в Донецкой области.

Для этого россияне используют бетонные противотанковые сооружения, изготовление которых развернули на территории двух мариупольских заводов.

Британские разведчики предполагают, что “зубы дракона”, вероятно, установлены между Мариуполем и селом Никольское.

Также бетонные “пирамиды” могут простираться с севера Мариуполя до поселка Старый Крым, что неподалеку.

По информации, которой располагает разведка Минобороны Великобритании, “зубы дракона” дополнительно отправлено для подготовки оборонительных укреплений оккупированных территорий в Запорожской и Херсонской областях.

Не оставляют без внимания в британском оборонном ведомстве и то, что в Луганской области оккупанты возводят так называемую линию Вагнера, о строительстве которой еще 19 октября сообщал владелец одноименной частной военной компании Евгений Пригожин.

Все эти факты, утверждают британские разведчики, указывают на то, что Россия активно сосредотачивается на укреплении своих линий в оккупированных районах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 258-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Мариупольский городской совет