Зачем РФ “зубы дракона” у Мариуполя, Запорожья и Херсона: версия разведки Британии
Россия прилагает значительные усилия для того, чтобы подготовить глубокую оборону текущей линии фронта.
К такому выводу пришла разведка Минобороны Великобритании, проанализировав информацию об установке оккупантами бетонных противотанковых сооружений пирамидальной формы, известных как “зубы дракона”.
К таким приготовлениям, уверены в британской разведке, россияне прибегают, вероятно, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва.
Напомним, что накануне советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о том, что российские военные начали строить оборонительные сооружения вокруг оккупированного города в Донецкой области.
Для этого россияне используют бетонные противотанковые сооружения, изготовление которых развернули на территории двух мариупольских заводов.
Британские разведчики предполагают, что “зубы дракона”, вероятно, установлены между Мариуполем и селом Никольское.
Также бетонные “пирамиды” могут простираться с севера Мариуполя до поселка Старый Крым, что неподалеку.
По информации, которой располагает разведка Минобороны Великобритании, “зубы дракона” дополнительно отправлено для подготовки оборонительных укреплений оккупированных территорий в Запорожской и Херсонской областях.
Не оставляют без внимания в британском оборонном ведомстве и то, что в Луганской области оккупанты возводят так называемую линию Вагнера, о строительстве которой еще 19 октября сообщал владелец одноименной частной военной компании Евгений Пригожин.
Все эти факты, утверждают британские разведчики, указывают на то, что Россия активно сосредотачивается на укреплении своих линий в оккупированных районах.
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Источник: Ministry of Defence