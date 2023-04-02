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В риторике самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет ни одного рационального объяснения, почему Минск стал на сторону российского диктатора Владимира Путина и поддержал полномасштабную войну РФ против Украины.

Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Он резко отреагировал на “мирные предложения” Лукашенко, которые тот недавно озвучил в рамках ежегодного послания к нации.

— Так что же такого сделала Украина, ее народ белорусам и руководству Беларуси, которое почему-то решило, что знает как “будет лучше” для украинцев и поддержало РФ? Российский интерес, который уже не один год защищает белорусское руководство, здесь очевиден, — отметил посол.

В то же время он напомнил о нескольких очевидных последствиях, которые повлияли на Беларусь. В 2021 году товарооборот между двумя государствами частично увеличился, но теперь Лукашенко фактически лишился украинского рынка, получив несколько пакетов санкций со стороны Запада.

— Речь идет о потере для Беларуси премиального украинского рынка в $5 млрд белорусского экспорта. И еще о “потерях”, озвученных Лукашенко. Присоединившись к “СВО” россиян, Беларусь потеряла возможность претендовать на роль посредника и даже места проведения переговоров для урегулирования. Даже с учетом пророссийской ориентации, это было одним из сильных козырей, — считает Кизим.

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал грядущее контрнаступление украинской армии якобы крайне опасным, призвал заморозить конфликт без права перемещения войск и техники. В то же время Лукашенко подтвердил, что собирается получить от диктатора РФ Владимира Путина ядерное оружие.