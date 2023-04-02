Апрель, 02 в 6:54

Российские оккупанты продолжают совершать преступления на временно захваченных территориях Украины.

По имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины информации, в Запорожской области россияне активно занимаются мародерством.

Известно, что оккупанты вывозят незаконно вырубленный лес-кругляк из Мелитополя.

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Везут его, по данным украинской стороны, в южном направлении.

В Херсонской области захватчики и дальше терроризируют мирных жителей.

Так, в Казачьих Лагерях после успешного огневого поражения объекта армии РФ оккупанты начали активно проверять мобильные телефоны людей и устраивать несанкционированные обыски их домов.

Не прекращается в Херсонской области и принудительная паспортизация.

На блокпостах в Геническе и Стрелковом российские оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших российские паспорта.

– Во время обысков людям сообщают, что гражданам Украины, у которых нет паспортов РФ, после четвертого пересечения блокпоста будет запрещено въезжать и выезжать из населенных пунктов, – сообщают в Генштабе ВСУ.

Также российская оккупационная так называемая власть, чтобы присвоить недвижимость украинцев, активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха, фальсифицируя договоры купли-продажи и дарения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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