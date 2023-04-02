Окупанти вивозять ліс-кругляк із Мелітополя – Генштаб ЗСУ

Квітень, 02 в 6:54

Російські окупанти продовжують вчиняти злочини на тимчасово захоплених територіях України.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, у Запорізькій області росіяни активно займаються мародерством.

Відомо, що окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс-кругляк із Мелітополя.

Зараз дивляться

Везуть його, за даними української сторони, у південному напрямку.

У Херсонській області загарбники й далі тероризують мирних жителів.

Так, у Козачих Лагерях після успішного вогневого ураження об’єкта армії РФ окупанти почали активно перевіряти мобільні телефони людей та влаштовувати несанкціоновані обшуки їхніх помешкань.

Не припиняється на Херсонщині й примусова паспортизація.

На блокпостах у Генічеську та Стрілковому російські окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали російські паспорти.

– Під час обшуків людям повідомляють, що громадянам України, які не мають паспортів РФ, після четвертого перетину блокпосту буде заборонено в’їжджати та виїжджати з населених пунктів, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також російська окупаційна так звана влада, щоб привласнити нерухомість українців, активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, фальсифікуючи договори купівлі-продажу та дарування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.