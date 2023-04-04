О победе и совместных действиях: Зеленский встретился с Помпео и американской делегацией

Апрель, 03 в 23:23

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-главой Госдепа США Майком Помпео.

Об этом он сообщил во время своего традиционного вечернего обращения.

– Спасибо всем, кто помогает нам защищать свободу! Благодарю сегодня особенно Данию и Норвегию за инициативу правительств по передаче нашим воинам дополнительной партии артиллерийских снарядов. Это очень вовремя и полезно. Каждый день становимся крепче. Каждый день приближаем день, когда государство-террорист будет отвечать, — сказал он.

Встреча с делегацией американских конгрессменов прошла в Киеве.

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