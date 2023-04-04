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Факты / Україна

О победе и совместных действиях: Зеленский встретился с Помпео и американской делегацией

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Майк Помпео
Фото: Dreamstime

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-главой Госдепа США Майком Помпео.

Об этом он сообщил во время своего традиционного вечернего обращения.

– Спасибо всем, кто помогает нам защищать свободу! Благодарю сегодня особенно Данию и Норвегию за инициативу правительств по передаче нашим воинам дополнительной партии артиллерийских снарядов. Это очень вовремя и полезно. Каждый день становимся крепче. Каждый день приближаем день, когда государство-террорист будет отвечать, — сказал он.

Встреча с делегацией американских конгрессменов прошла в Киеве.

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— Поблагодарил за неизменно мощную помощь Америки – всех, от президента Байдена и команды Белого дома до обеих палат Конгресса и всей системы американской силы. Говорили, конечно, об активных действиях Украины. Конечно, о нашей общей победе, – говорит Зеленский.

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