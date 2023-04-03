В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского – СМИ

Апрель, 03 в 0:00

По подозрению в убийстве пропагандиста Владлена Татарского, российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову 1997 года рождения.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на информированный источник Фонтанка.

Подозреваемая доставлена к следователю.

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Собеседник агентства отметил, что у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было встроено взрывное устройство. Раньше девушку задерживали на митингах.

Фонтанка также публикует фото девушки, которая, вероятно, подарила статуэтку Татарскому, предоставленную одним из участников встречи.

Официального подтверждения этой информации пока нет.