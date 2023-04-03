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Факти / Україна

У Санкт-Петербурзі затримали підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Санкт-Петербурзі затримали підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського – ЗМІ

За підозрою у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар’ю Трепову 1997 року народження.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на інформоване джерело Фонтанка.

Підозрювану доставлено до слідчого.

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Співрозмовник агентства зазначив, що у слідства є підстави вважати, що Трепова принесла до кафе коробку з погруддям Татарського, у який було вмонтовано вибуховий пристрій. Раніше дівчину затримували на мітингах.

Фонтанка також публікує фото дівчини, яка, ймовірно, подарувала статуетку Татарському, надане одним з учасників зустрічі.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, що 2 квітня у кафе Санкт-Петербурга стався вибух, внаслідок чого багато постраждалих, загинув пропагандист Владлен Татарський.

Фото: Фонтанка

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