У Санкт-Петербурзі затримали підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського – ЗМІ
За підозрою у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар’ю Трепову 1997 року народження.
Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на інформоване джерело Фонтанка.
Підозрювану доставлено до слідчого.
Співрозмовник агентства зазначив, що у слідства є підстави вважати, що Трепова принесла до кафе коробку з погруддям Татарського, у який було вмонтовано вибуховий пристрій. Раніше дівчину затримували на мітингах.
Фонтанка також публікує фото дівчини, яка, ймовірно, подарувала статуетку Татарському, надане одним з учасників зустрічі.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Нагадаємо, що 2 квітня у кафе Санкт-Петербурга стався вибух, внаслідок чого багато постраждалих, загинув пропагандист Владлен Татарський.
Фото: Фонтанка