Реагируем грамотно и с учетом всех обстоятельств: Маляр о ситуации в Бахмуте
Ситуация в Бахмуте Донецкой области остается очень напряженной. Враг пытается привлечь не только наемников ЧВК Вагнера, но и профессиональные подразделения десантников.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, непомерно высокие потери личного состава российские войска не останавливают, а руководство РФ принимает решение эмоционально.
— Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника. Но каждое наше военное решение и каждый шаг является взвешенным, — отметила заместитель главы Минобороны Украины.
Маляр отметила, что командование Оперативно-стратегической группировки войск Хортица работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте.
— Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности. Доверяем нашим военным, — подчеркнула Маляр.