Реагируем грамотно и с учетом всех обстоятельств: Маляр о ситуации в Бахмуте

Апрель, 02 в 18:32

Ситуация в Бахмуте Донецкой области остается очень напряженной. Враг пытается привлечь не только наемников ЧВК Вагнера, но и профессиональные подразделения десантников.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, непомерно высокие потери личного состава российские войска не останавливают, а руководство РФ принимает решение эмоционально.

— Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника. Но каждое наше военное решение и каждый шаг является взвешенным, — отметила заместитель главы Минобороны Украины.

Маляр отметила, что командование Оперативно-стратегической группировки войск Хортица работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте.

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