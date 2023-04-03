Квітень, 03 в 12:44

Російські окупанти поширюють фейк про начебто існування “методички для українських журналістів” щодо висвітлення ситуації на Бахмутському напрямку.

Про це поінформувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, оприлюднивши фото “методички”.

– Ворог поширює смішний фейк, – зазначила вона.

Фейкова “методичка” є папірцем, на якому у вигляді таблиці надруковано “матеріали для роботи з експертами на тему становища Збройних сил України на Бахмутському напрямку”.

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Згідно з цим “документом”, начебто заборонено “згадувати про втрати ЗСУ” під Бахмутом, “посилатися на застарілий стан озброєння”, “позитивно висловлюватись” про ворога. Під таблицею також написано, що “за порушення правил – штраф 8 тис. грн”.

Маляр наголосила, що це не що інше як дезінформація. Вона нагадала, що Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони щодня публічно озвучують останню інформацію стосовно ситуації на Бахмутському напрямку.

Офіційні дані оприлюднюють пресофіцери ЗСУ: Юрій Ігнат, Сергій Череватий, Наталія Гуменюк, Андрій Юсов, Олексій Дмитрашківський.

Крім того, щодня публічну позицію щодо поточних подій озвучує у вечірніх зведеннях президент Володимир Зеленський.

– У чому наша сила публічної позиції щодо Бахмуту? Розкриваю секрети роботи. В тому, що ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. Її не треба папірцями передавати – вона публічна, – наголосила Маляр.

Напередодні Ганна Маляр повідомляла, що ситуація в Бахмуті залишається дуже напруженою. Ворог, окрім найманців ПВК Вагнера, намагається залучити підрозділи десантників.

Джерело: Telegram Ганни Маляр