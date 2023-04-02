Зимнее наступление РФ оказалось провальным, она не смогла достичь поставленных целей — ISW

Апрель, 02 в 9:13

Наступление войск РФ не достигло поставленных целей по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что российские военные блогеры обеспокоены тем, что оккупационные войска должны завершить свои наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинским контрнаступлениям, которые они ожидают между 16 апреля и 9 мая.

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Блогеры также выразили разочарование тем, что в течение зимы не было решающих боев, и отметили, что Россия не сможет продолжать широкомасштабную наступательную операцию, если не сможет удержать под контролем Бахмут и Авдеевку в Донецкой области в течение следующих недель.

В Институте указывают, что предсказывали неудачу российского наступления из-за постоянной неспособности командования РФ оценить временные и пространственные отношения, связанные с такой кампанией.

Также ISW сообщал, что России не хватит боевой мощи, необходимой для проведения более чем одной крупной наступательной операции в Донецкой и Луганской областях.

По мнению специалистов, продолжающиеся призывные кампании в России и на оккупированных территориях Украины могут свидетельствовать о том, что РФ готовится к нехватке резервов.

— Растущие спекуляции относительно изменений в российском военном командовании, вероятно, указывают на то, что Россия может вскоре провести перестановки в высшем военном командовании из-за неудачной зимней наступательной операции, — добавляют в Институте.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники в течение суток отбили более 70 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.