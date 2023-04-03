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Факты / Україна

Зеленский пожелал Путину провести остальные дни в подвале с ведром вместо туалета

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский, посетив в годовщину деоккупации в селе Ягодное Черниговской области подвал местной школы, где пытали местных жителей, пожелал президенту РФ Владимиру Путину провести в таких же условиях остаток его жизнь.

Как напомнил глава государства, в селе Ягодное до деоккупации проживало около 400 человек.

– И 370 человек были в этом подвале, – сказал Зеленский во время общения с прессой, отметив, что им пришлось перенести пытки и бесчеловечное отношение со стороны российских оккупантов.

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В то же время глава государства выразил благодарность украинским военнослужащим за освобождение населенного пункта, а также местным жителям, оказавшим сопротивление армии РФ.

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— Кроме наших воинов, хочу поблагодарить всех местных жителей и местные власти, которые ежедневно в этой оккупации боролись за свою жизнь. Могу добавить только одно: увидев все это, могу пожелать президенту России провести остаток своих дней в подвале и с ведром вместо туалета, — добавил он.

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