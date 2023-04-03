Зеленский пожелал Путину провести остальные дни в подвале с ведром вместо туалета
Президент Украины Владимир Зеленский, посетив в годовщину деоккупации в селе Ягодное Черниговской области подвал местной школы, где пытали местных жителей, пожелал президенту РФ Владимиру Путину провести в таких же условиях остаток его жизнь.
Как напомнил глава государства, в селе Ягодное до деоккупации проживало около 400 человек.
– И 370 человек были в этом подвале, – сказал Зеленский во время общения с прессой, отметив, что им пришлось перенести пытки и бесчеловечное отношение со стороны российских оккупантов.
В то же время глава государства выразил благодарность украинским военнослужащим за освобождение населенного пункта, а также местным жителям, оказавшим сопротивление армии РФ.
— Кроме наших воинов, хочу поблагодарить всех местных жителей и местные власти, которые ежедневно в этой оккупации боролись за свою жизнь. Могу добавить только одно: увидев все это, могу пожелать президенту России провести остаток своих дней в подвале и с ведром вместо туалета, — добавил он.