Зеленський побажав Путіну провести решту днів у підвалі з відром замість туалету

Квітень, 03 в 17:10

Президент України Володимир Зеленський, відвідавши в річницю деокупації в селі Ягідне Чернігівської області підвал місцевої школи, де катували місцевих жителів, побажав президенту РФ Володимиру Путіну провести в таких самих умовах решту його життя.

Як нагадав глава держави, у селі Ягідне до деокупації проживало близько 400 осіб.

– І 370 людей були у цьому підвалі, – сказав Зеленський під час спілкування з пресою, зазначивши, що їм довелося перенести тортури й нелюдське ставлення з боку російських окупантів.

Водночас глава держави висловив подяку українським військовослужбовцям за звільнення населеного пункту, а також місцевим жителям, які чинили опір армії РФ.

Зараз дивляться