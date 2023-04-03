Зеленський побажав Путіну провести решту днів у підвалі з відром замість туалету
Президент України Володимир Зеленський, відвідавши в річницю деокупації в селі Ягідне Чернігівської області підвал місцевої школи, де катували місцевих жителів, побажав президенту РФ Володимиру Путіну провести в таких самих умовах решту його життя.
Як нагадав глава держави, у селі Ягідне до деокупації проживало близько 400 осіб.
– І 370 людей були у цьому підвалі, – сказав Зеленський під час спілкування з пресою, зазначивши, що їм довелося перенести тортури й нелюдське ставлення з боку російських окупантів.
Водночас глава держави висловив подяку українським військовослужбовцям за звільнення населеного пункту, а також місцевим жителям, які чинили опір армії РФ.
– Крім наших воїнів, хочу подякувати всім місцевим жителям і місцевій владі, які щодня в цій окупації боролися за своє життя. Можу додати лише одне: побачивши все це, можу побажати президенту Росії провести решту своїх днів у підвалі і з відром замість туалету, – додав він.