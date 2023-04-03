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Факти / Україна

Зеленський побажав Путіну провести решту днів у підвалі з відром замість туалету

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський, відвідавши в річницю деокупації в селі Ягідне Чернігівської області підвал місцевої школи, де катували місцевих жителів, побажав президенту РФ Володимиру Путіну провести в таких самих умовах решту його життя.

Як нагадав глава держави, у селі Ягідне до деокупації проживало близько 400 осіб.

– І 370 людей були у цьому підвалі, – сказав Зеленський під час спілкування з пресою, зазначивши, що їм довелося перенести тортури й нелюдське ставлення з боку російських окупантів.

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Водночас глава держави висловив подяку українським військовослужбовцям за звільнення населеного пункту, а також місцевим жителям, які чинили опір армії РФ.

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– Крім наших воїнів, хочу подякувати всім місцевим жителям і місцевій владі, які щодня в цій окупації боролися за своє життя. Можу додати лише одне: побачивши все це, можу побажати президенту Росії провести решту своїх днів у підвалі і з відром замість туалету, – додав він.

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