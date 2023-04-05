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Факты / Україна

Контрнаступление будет. Резников о задачах и факторах влияния на его начало

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Контрнаступление будет. Резников о задачах и факторах влияния на его начало
Фото: УНИАН

Украинское командование и Силы обороны готовят контрнаступление, однако оборонное ведомство не может раскрывать все планы, так как враг внимательно за этим следит.

Об этом в интервью NV сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

– Поэтому мы говорим: да, контрнаступление будет, его задача ослабить оборону врага, в определенных местах ее прорвать, используя современную технику. Но точных дат мы не скажем, ведь есть много факторов, – подчеркнул министр обороны.

Он отметил, что политическое и военное командование пытается максимально открыто коммуницировать, при этом не раскрывая планы, связанные со стратегиями.

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Резников пояснил, что на контрнаступление влияет очень много факторов, в частности, погодные условия и даже состояние почвы. Поэтому в Генштабе выберут оптимальное время, как это произошло, например, на Харьковском направлении.

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