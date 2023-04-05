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Факти / Україна

Контрнаступ буде. Резніков про завдання та чинники впливу на його початок

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Контрнаступ буде. Резніков про завдання та чинники впливу на його початок
Фото: УНІАН

Українське командування та Сили оборони готують контрнаступ, однак оборонне відомство не може розкривати усіх планів, адже ворог уважно за цим стежить.

Про це в інтерв’ю NV сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

– Тому ми кажемо: так, контрнаступ буде, його завдання послабити оборону ворога, в певних місцях її прорвати, використовуючи сучасну техніку. Але точні дати ми не скажемо, адже є багато факторів, – наголосив міністр оборони.

Він зазначив, що політичне та військове командування намагається максимально відкрито комунікувати, при цьому не розкриваючи планів, пов’язаних зі стратегіями.

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Резніков пояснив, що на контрнаступ впливає дуже багато чинників, зокрема погодні умови та навіть стан ґрунту. Тому в Генштабі зрештою оберуть оптимальний час, як це відбулося, наприклад, на Харківському напрямку.

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