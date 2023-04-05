Контрнаступ буде. Резніков про завдання та чинники впливу на його початок

Квітень, 05 в 11:48

Українське командування та Сили оборони готують контрнаступ, однак оборонне відомство не може розкривати усіх планів, адже ворог уважно за цим стежить.

Про це в інтерв’ю NV сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

– Тому ми кажемо: так, контрнаступ буде, його завдання послабити оборону ворога, в певних місцях її прорвати, використовуючи сучасну техніку. Але точні дати ми не скажемо, адже є багато факторів, – наголосив міністр оборони.

Він зазначив, що політичне та військове командування намагається максимально відкрито комунікувати, при цьому не розкриваючи планів, пов’язаних зі стратегіями.

Зараз дивляться

Резніков пояснив, що на контрнаступ впливає дуже багато чинників, зокрема погодні умови та навіть стан ґрунту. Тому в Генштабі зрештою оберуть оптимальний час, як це відбулося, наприклад, на Харківському напрямку.