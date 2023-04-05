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Факты / Україна / Общество
Валентина Чорна |
Военная помощь от США и авиаудар по Черниговщине: что происходит на 406-е сутки войны (онлайн)

Военная помощь от США и авиаудар по Черниговщине: что происходит на 406-е сутки войны (онлайн)

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00:11 - 05 апреля

Обучение украинских военных на американских танках M1-A1 Abrams начнется “относительно скоро”.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Минобороны США.

— Учения на Абрамсах еще не начались. Мы все еще работаем над закупкой оборудования, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро, — сказал чиновник во время брифинга.

По словам чиновника, с начала российского вторжения Соединенные Штаты подготовили более 7 тыс. украинских военных.

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