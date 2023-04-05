Военная помощь от США и авиаудар по Черниговщине: что происходит на 406-е сутки войны (онлайн)
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд.
Российские оккупанты с истребителей Су-35 сбросили две авиабомбы на село Печенюги Черниговской области, в результате чего загорелись частный дом и хозяйственные постройки.
Президента Владимира Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО в Вильнюсе, сообщил Йенс Столтенберг.
Ирина Верещук советует украинцам выехать с временно оккупированных территорий в третьи страны.
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