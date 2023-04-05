Апрель, 05 в 18:50

Оккупационные войска РФ бесконтрольно вырубают и вывозят в Россию лес с временно захваченных территорий Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Российские захватчики продолжают активно уничтожать природно-ресурсный потенциал временно оккупированных украинских территорий. С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины. При этом предпринимателями осуществляется неконтролируемая варварская вырубка лесных насаждений, что в случае ее продолжения неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии, — сообщила она.

По словам Маляр, большинство лесных массивов в Запорожской, Херсонской и других регионах Украины — искусственного происхождения, которые специально создавались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии, выполняя функцию рекреационных и лесомелиоративных насаждений.

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— Вместе с этим, в течение последней декады марта с. г. в районе Мариуполя зафиксировано интенсивное перемещение по автодорогам Е105 и М18 колонн российских грузовых автомобилей, загруженных свежесрубленным лесом-кругляком, — сообщила она.

Заместитель министра обороны добавила, что в некоторых населенных пунктах временно оккупированных территорий Украины российское командование запретило местному населению осуществлять сельскохозяйственные работы на полях, что, “вероятно, приведет к срыву нынешней весенней посевной кампании, а в дальнейшем — запустению сельскохозяйственных угодий”.

О планах России уничтожить украинские леса сообщало Главное управление разведки еще в марте 2022 года. Тогда украинские разведчики получили доступ к соответствующему письму министра обороны России.