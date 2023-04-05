Квітень, 05 в 18:50

Окупаційні війська РФ безконтрольно вирубують та вивозять до Росії ліс з тимчасово захоплених територій України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Російські загарбники продовжують активно знищувати природно-ресурсний потенціал тимчасово окупованих українських територій. З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України. При цьому підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології, – повідомила вона.

За словами Маляр, більшість лісових масивів у Запорізькій, Херсонській та інших регіонах України – штучного походження, які спеціально створювались для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень.

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– Разом з цим, протягом останньої декади березня ц. р. у районі Маріуполя зафіксовано інтенсивне переміщення автошляхами Е105 та М18 колон російських вантажних автомобілів, завантажених свіжозрубаним лісом-кругляком, – повідомила вона.

Заступниця міністра оборони додала, що у деяких населених пунктах тимчасово окупованих територій України російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях, що, “ймовірно, призведе до зриву цьогорічної весняної посівної кампанії, а в подальшому – занедбання сільськогосподарських угідь”.

Про плани Росії знищити українські ліси повідомляло Головне управління розвідки ще у березні 2022 року. Тоді українські розвідники отримали доступ до відповідного листа міністра оборони Росії.