Резников объяснил причину неразглашения потерь ВСУ

Апрель, 05 в 12:53

Не озвучивать потери среди личного состава является сознательной политикой и принятым решением украинской власти.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью NV.

– Мы не демонстрируем и не говорим, сколько и какие у нас потери. Это сознательная политика, это принятое решение и на уровне Генерального штаба, и Ставки верховного главнокомандующего, парламента и правительства, – отметил он.

При этом Резников считает, что власть правильно коммуницирует на темы мотивированности и понимания опасности.

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Он отметил, что во время войны важно удерживать баланс между положительными и отрицательными новостями.

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По словам Резникова, постоянные плохие новости разрушают мораль и внутреннюю стойкость людей, таким образом разрушается и устойчивость обороны.

— Для того чтобы победить, вот это ощущение единства общества сверхважное, и враг пытается разрушать его прежде всего. Эта вера нас уже спасла, потому что было время, когда в нас не верили даже наши партнеры, они считали, что через 72 часа падет Киев, правительство вместе с президентом сбегут, парламент сбежит, ну и через три недели всю страну оккупируют, — добавил он.

Исходя из этого, все украинские медиа пытаются давать положительные новости, например, о количестве потерь врага.