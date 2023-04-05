Резников назвал две причины окончания войны в 2023 году

Апрель, 05 в 12:14

Министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что война в Украине скоро закончится. Он верит, что 2023 год станет годом победы Украины.

Об этом он сказал в интервью NV.

Резников отметил, что существует два основных компонента, из-за которых война не может длиться долго — ограниченность ресурсов и информационная составляющая.

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– Это действительно самая большая со времен Второй мировой война на планете, с применением всех неядерных видов вооружения, государство против государства. Но, во-первых, это война ресурсов. И ресурсы россиян уменьшаются, у нас тоже. Но у нас есть Рамштайн-клуб, как я его называю. Это больше, чем НАТО, это более 50 стран, которые хотят нашей победы, инвестируют в нее и верят, что она реальна. Поэтому это война ресурсов западного мира против ресурсов оккупантов, — сказал он.

Кроме того, министр обороны считает, что “эта война не может длиться долго, потому что мир знает о ее преступлениях — о Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе, Балаклее”.

— Люди чувствуют свою эмоциональную причастность к этой войне, что они могут влиять на нее. Я уже не говорю о современных технологиях, которые позволяют наносить точные удары и сбалансировать отсутствие живой силы. Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год как в год победы, — добавил он.