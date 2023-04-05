Резніков пояснив причину нерозголошення втрат ЗСУ

Квітень, 05 в 12:53

Не озвучувати втрати серед особового складу є свідомою політикою та ухваленим рішенням української влади.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав в інтерв’ю NV.

– Ми не демонструємо і не говоримо, скільки та які в нас втрати. Це свідома політика, це ухвалене рішення – на рівні Генерального штабу та Ставки верховного головнокомандувача, парламенту та уряду, – зазначив він.

Проте Резніков вважає, що влада правильно комунікує на теми вмотивованості та розуміння небезпеки.

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Він зазначив, що під час війни важливо утримувати баланс між позитивними й негативними новинами.

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За словами Резнікова, постійні погані новини руйнують мораль і внутрішню стійкість людей, у такий спосіб руйнується і стійкість оборони.

– Для того, щоб перемогти, ось це відчуття єдності суспільства надважливе, а ворог намагається руйнувати його насамперед. Ця віра нас уже врятувала, бо був час, коли в нас не вірили навіть наші партнери, вони вважали, що через 72 години впаде Київ, уряд разом із президентом втечуть, парламент втече, ну й за три тижні всю країну окупують, – додав він.

Виходячи з цього, всі українські медіа намагаються давати позитивні новини, наприклад, про кількість втрат ворога.