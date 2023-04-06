Апрель, 06 в 20:02

Укрепление гривны обусловлено продажей доллара на рынке валют, что связано с весенне-полевыми работами на территории Украины.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

— Любой рынок валюты — это обычный рынок, поскольку есть спрос и предложение. То есть если у вас уменьшается спрос на валюту, то автоматически она будет становиться дешевле. У нас с вами весенне-полевые работы, и сейчас достаточно большое количество фермеров, которые вместо того, чтобы покупать доллар, его продают, чтобы получить гривну и вложиться в средства защиты растений, химикаты, топливо и т. д., — сказал он.

Эксперт говорит, что сегодня на рынке валют сложилась ситуация, когда гривны меньше, а доллара — больше.

Сейчас смотрят

— Как следствие — он (доллар, — Ред.) дешевеет. Закончатся весенне-полевые работы, будут попытки вернуть его до того уровня, чтобы он был хотя бы 39 грн за 1$, — пояснил он.

Олег Пендзин добавил, что такие вещи, как помощь МВФ или ожидание контрнаступления Вооруженных сил Украины, не влияют на ситуацию с падением курса доллара.

— У нас на сегодня нет связи безналичного и наличного доллара. Когда окончательно будут сняты ограничения валютного рынка, тогда курс доллара на безналичных торгах будет влиять на наличный. А эти два рынка оторваны полностью, поэтому в данной ситуации наличие помощи от МВФ или денег от Всемирного банка никоим образом не влияет на наличный доллар, — говорит эксперт.

При этом он добавил, что даже если курс доллара в обменниках упадет до уровня курса гривны, который был установлен Национальным банком Украины, это не повлияет на ситуацию.

Член Экономического дискуссионного клуба отметил, что сейчас обстоятельства на рынке валют корректнее называть не падением курса доллара, а укреплением гривны.

По данным НБУ, курс доллара не изменился и стоит 36,57 грн/$1. В то же время в обменниках в последнее время ситуация с курсом валют ежедневно меняется.

В то же время эксперты считают, что в течение 2023 года курс доллара превысит отметку в 50 грн.