Греция пообещала предоставить Украине артиллерийские снаряды, БМП и доступ к госпиталям

Апрель, 06 в 19:38

В четверг, 6 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников посетил Афины, где провел встречу со своим греческим коллегой Никосом Панайотопулосом.

Греция пообещала нашему государству дополнительные поставки боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия, доступ к греческим госпиталям для раненых военнослужащих и дополнительные боевые машины пехоты БМП советских времен.

Панайотопулос заявил, что Греция будет помогать Украине “столько, сколько потребуется”.

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— Греция окажет любую поддержку Украине на этом очень важном, решающем этапе войны. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется — это очень четкая позиция, которую мы заняли с самого начала, — заявил Панайотопулос во время совместного выступления с Резниковым.

Кроме этого, Греция предоставила инструкторов для украинских спецподразделений и операторов танков как вклад в массированные усилия по оказанию военной помощи, возглавляемые США и их союзниками.

В свою очередь Резников сообщил, что Греция предложила помощь Украине для лучшей интеграции ее Военно-морского флота с НАТО.