Греція пообіцяла надати Україні артилерійські снаряди, БМП і доступ до госпіталів

Квітень, 06 в 19:38

У четвер, 6 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков відвідав Афіни, де провів зустріч зі своїм грецьким колегою Нікосом Панайотопулосом.

Греція пообіцяла нашій державі додаткові постачання боєприпасів для артилерії та стрілецької зброї, доступ до грецьких шпиталів для поранених військовослужбовців і додаткові бойові машини піхоти БМП радянських часів.

Панайотопулос заявив, що Греція допомагатиме Україні “стільки, скільки буде потрібно”.

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– Греція надасть будь-яку підтримку Україні на цьому дуже важливому, вирішальному етапі війни. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – це дуже чітка позиція, яку ми зайняли від самого початку, – заявив Панайотопулос під час спільного виступу з Резніковим.

Крім цього, Греція надала інструкторів для українських спецпідрозділів та операторів танків як внесок у масовані зусилля з надання військової допомоги, очолювані США та їхніми союзниками.

Своєю чергою Резніков повідомив, що Греція запропонувала допомогу Україні для кращої інтеграції її військово-морського флоту з НАТО.

– Після цієї війни, після перемоги України в цій війні ми разом із нашими партнерами продовжимо розвивати нашу обороноздатність, – сказав він.