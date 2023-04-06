Апрель, 06 в 19:07

Российская Федерация не отказалась от планов ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью Укринформу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Его спросили, есть ли необходимость применять дипломатические механизмы, чтобы полностью деоккупировать Донецкую и Луганскую область. На что Данилов ответил вопросом: “А как вы себе представляете при такой интенсивности ведения войны применять дипломатию?”.

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По словам секретаря СНБО, освобождение украинских территорий не военным, а дипломатическим путем будет означать “политическое убийство” президента Украины.

— Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить. Задачу по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня. У них не получилось физической ликвидации главы Украинского государства, поэтому сейчас они будут пытаться заниматься политической ликвидацией, — сказал он.

По словам Данилова, на территории Украины происходит “очень много процессов”, которые требуют детального и внимательного анализа из-за этих намерений РФ.

— Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает. Владимир Зеленский демонстрирует несравненную человечность, порядочность и многие другие добродетели, а президент РФ — бункерный террорист № 1 в мире. Представьте, как их это раздражает, — сказал Данилов.

В то же время секретарь СНБО добавил, что сегодня власти Украины не наблюдают намерений России по физической ликвидации Владимира Зеленского.

— В конце февраля — начале марта прошлого года был горячий период. Сейчас мы этого не наблюдаем, но угроза для президента существует всегда. Поэтому соответствующие институты все это отрабатывают соответствующим образом, — сказал он.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения у российских диверсионных групп, которые попали в Киев, одной из целей была ликвидация президента Украины, о чем говорил сам Владимир Зеленский.

Секретарь СНБО Данилов сообщал, что в планы РФ входило ликвидировать главу государства силами кадыровцев.