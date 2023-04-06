Квітень, 06 в 19:07

Російська Федерація не відмовилась від планів ліквідувати президента України Володимира Зеленського.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Його запитали, чи є потреба застосовувати дипломатичні механізми, щоб повністю деокупувати Донецьку та Луганську область. На що Данілов відповів запитанням: “А як ви собі уявляєте за такої інтенсивності ведення війни застосовувати дипломатію?”.

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За словами секретаря РНБО, звільнення українських територій не воєнним, а дипломатичним шляхом означатиме “політичне вбивство” президента України.

– Якщо хтось хоче політичного вбивства нашого президента, він може це запропонувати. Завдання щодо ліквідації Володимира Зеленського Російська Федерація не зняла з порядку денного. У них не вийшло фізичної ліквідації глави Української держави, тому зараз вони намагатимуться займатися політичною ліквідацією, – сказав він.

За словами Данілова, на території України відбувається “дуже багато процесів”, які потребують детального та уважного аналізу через ці наміри РФ.

– Росія прагне політичної ліквідації нашого президента, тому що він усьому світові показав і довів, що є лідером нації, лідером країни. Росіян це точно не влаштовує. Володимир Зеленський демонструє незрівнянну людяність, порядність і багато інших чеснот, а президент РФ – бункерний терорист № 1 у світі. Уявіть, як їх це дратує, – сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО додав, що сьогодні влада України не спостерігає намірів Росії щодо фізичної ліквідації Володимира Зеленського.

– Наприкінці лютого – на початку березня минулого року був гарячий період. Зараз ми цього не спостерігаємо, але загроза для президента існує завжди. Тому відповідні інституції все це відпрацьовують у відповідний спосіб, – сказав він.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення у російських диверсійних груп, які потрапили до Києва, однією з цілей була ліквідація президента України, про що казав сам Володимир Зеленський.

Секретар РНБО Данілов повідомляв, що у плани РФ входило ліквідувати очільника держави силами кадирівців.