В Мелитополе утром взорвалась машина коллаборанта Зубарева: что известно
В оккупированном Мелитополе утром взорвалась машина местного коллаборанта, бывшего депутата горсовета Максима Зубарева.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
Взрыв произошел на проспекте Богдана Хмельницкого. Туда сразу выехали скорые.
— От “неисправности” машины пострадал любитель всего коммунистического Максим Зубарев. Он пошел на сотрудничество с врагом одним из первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию, — рассказал Федоров.
Напомним, что Зубареву 28 сентября 2022 года СБУ сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности.
Предатель при поддержке оккупационной армии и представителей государства-агрессора провел ряд мероприятий для подготовки и организации проведения незаконного референдума.
Напомним, что 2 апреля в Мелитополе произошел взрыв на территории локомотивного депо, где оккупанты обустроили ремонтную базу военной техники, а также хранилище топлива и боеприпасов, прозвучало по меньшей мере шесть взрывов.