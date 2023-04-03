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Факты / Україна

В Мелитополе утром взорвалась машина коллаборанта Зубарева: что известно

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Мелитополе утром взорвалась машина коллаборанта Зубарева: что известно

В оккупированном Мелитополе утром взорвалась машина местного коллаборанта, бывшего депутата горсовета Максима Зубарева.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

Взрыв произошел на проспекте Богдана Хмельницкого. Туда сразу выехали скорые.

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— От “неисправности” машины пострадал любитель всего коммунистического Максим Зубарев. Он пошел на сотрудничество с врагом одним из первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию, — рассказал Федоров.

Напомним, что Зубареву 28 сентября 2022 года СБУ сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности.

Предатель при поддержке оккупационной армии и представителей государства-агрессора провел ряд мероприятий для подготовки и организации проведения незаконного референдума.

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Напомним, что 2 апреля в Мелитополе произошел взрыв на территории локомотивного депо, где оккупанты обустроили ремонтную базу военной техники, а также хранилище топлива и боеприпасов, прозвучало по меньшей мере шесть взрывов.

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