Квітень, 07 в 10:03

У Мелітополі та Мелітопольському районі вчора пролунали вибухи у місцях, куди окупанти звозили свою військову техніку та особовий склад.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив мер міста Іван Федоров. Він зазначив, що вибухи було чутно у селищі Веселе.

– За декілька днів до того, як там пролунали вибухи, ми повідомляли, що ворог вже чотири дні поспіль звозить туди свою військову техніку та особовий склад. Також є знаковим те, що ворог намагався робити це під час вимкненого мобільного зв’язку та інтернету, – сказав Федоров.

За словами мера, окупанти навмисне вимкнули мобільний зв’язок та інтернет, щоб місцеві жителі ні про що не могли повідомляти українській стороні, але їм це не вдалося.

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– А за день до цього була зовсім пекельна ніч у ворога, тому що протягом трьох чи чотирьох днів вони гвинтокрилами звозили на наш Мелітопольский аеродром чергову партію свого надважливого вантажу, і в одну ніч цей вантаж через те, що не змогли подбати про правила безпеки, вибухнув, і більше його нема. І така ситуація вже другий тиждень поспіль, – повідомив Федоров.

Нагадаємо, що вчора вночі повідомляли про потужні вибухи у Мелітополі, найгучніше було в районі Авіамістечка.

Окупанти одразу ж відзвітували про “влучну ППО”, а самі відправили в бік аеродрому швидкі допомоги, розповів Федоров.