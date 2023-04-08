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Факты / Україна

В Харькове слышны взрывы: что известно

Илья Нежигай, редактор ленты
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В Харькове слышны взрывы: что известно
Фото: Depositphotos

В Харькове в ночь на 8 апреля прогремели взрывы.

Перед этим, почти по всей территории Украины, включая Харьковскую область, была объявлена воздушная тревога.

В сообществах, которые мониторят запуски российских ракет в сторону Украины сообщают, что, вероятно, оккупационные войска РФ запустили в сторону Харькова ракету С-300.

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Впрочем, пока эта информация не подтверждена представителями официальной власти Украины или военными.

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