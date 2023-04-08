В Харькове слышны взрывы: что известно
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Харькове в ночь на 8 апреля прогремели взрывы.
Перед этим, почти по всей территории Украины, включая Харьковскую область, была объявлена воздушная тревога.
В сообществах, которые мониторят запуски российских ракет в сторону Украины сообщают, что, вероятно, оккупационные войска РФ запустили в сторону Харькова ракету С-300.
Сейчас смотрят
Впрочем, пока эта информация не подтверждена представителями официальной власти Украины или военными.