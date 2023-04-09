Над Сумщиной украинские военные уничтожили российский БпЛА типа Zala

Апрель, 09 в 17:03

В воскресенье, 9 апреля, бойцы-зенитчики сбили над Сумщиной вражеский БПЛА.

Об этом сообщает ОК Север.

– В воскресенье, 9 апреля, бойцы-зенитчики сбили над Сумщиной российский БпЛА, предварительно типа Zala 421-16е, — говорится в сообщении.

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Напомним, что около 05:00 2 апреля российские военные ударили из минометов по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской общины Сумской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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