Над Сумщиной украинские военные уничтожили российский БпЛА типа Zala
В воскресенье, 9 апреля, бойцы-зенитчики сбили над Сумщиной вражеский БПЛА.
Об этом сообщает ОК Север.
– В воскресенье, 9 апреля, бойцы-зенитчики сбили над Сумщиной российский БпЛА, предварительно типа Zala 421-16е, — говорится в сообщении.
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Напомним, что около 05:00 2 апреля российские военные ударили из минометов по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской общины Сумской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.
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