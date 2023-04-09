Над Сумщиною українські військові знищили російський БпЛА типу Zala
У неділю, 9 квітня, бійці-зенітники збили над Сумщиною ворожий БпЛА.
Про це повідомляє ОК Північ.
– У неділю, 9 квітня, бійці-зенітники збили над Сумщиною російський БпЛА, попередньо типу Zala 421-16е, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що близько 05:00 2 квітня російські військові вдарили з мінометів по молоковозу в одному з населених пунктів Новослобідської громади Сумської області.
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