Над Сумщиною українські військові знищили російський БпЛА типу Zala

Квітень, 09 в 17:03

У неділю, 9 квітня, бійці-зенітники збили над Сумщиною ворожий БпЛА.

Про це повідомляє ОК Північ.

– У неділю, 9 квітня, бійці-зенітники збили над Сумщиною російський БпЛА, попередньо типу Zala 421-16е, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що близько 05:00 2 квітня російські військові вдарили з мінометів по молоковозу в одному з населених пунктів Новослобідської громади Сумської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 410-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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