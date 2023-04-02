Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ ударила из минометов по молоковозу в Сумской области: два человека погибли

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Сумської області 2 квітня 2023

Около пяти утра 2 апреля российские военные ударили из минометов по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской общины Сумской области.

От обстрела погибли два человека – водитель молоковоза и экспедитор.

– Мирные жители, которые просто работали… Больно! – подчеркивает исполняющий обязанности руководителя областной военной администрации Тарас Савченко.

И.о. главы ОВА призывает жителей области быть особенно аккуратными.

Сейчас смотрят

– Приграничные районы нашей области сегодня – это зона повышенной опасности, ведь враг цинично бьет по мирному населению.

Прошу во время обстрелов находиться в укрытиях! Это спасет вашу жизнь и жизнь ваших родных! – подчеркивает Тарас Савченко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка