РФ ударила из минометов по молоковозу в Сумской области: два человека погибли
Около пяти утра 2 апреля российские военные ударили из минометов по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской общины Сумской области.
От обстрела погибли два человека – водитель молоковоза и экспедитор.
– Мирные жители, которые просто работали… Больно! – подчеркивает исполняющий обязанности руководителя областной военной администрации Тарас Савченко.
И.о. главы ОВА призывает жителей области быть особенно аккуратными.
– Приграничные районы нашей области сегодня – это зона повышенной опасности, ведь враг цинично бьет по мирному населению.
Прошу во время обстрелов находиться в укрытиях! Это спасет вашу жизнь и жизнь ваших родных! – подчеркивает Тарас Савченко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сумская ОВА
Фото: Сумская ОВА