Апрель, 02 в 10:53

Около пяти утра 2 апреля российские военные ударили из минометов по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской общины Сумской области.

От обстрела погибли два человека – водитель молоковоза и экспедитор.

– Мирные жители, которые просто работали… Больно! – подчеркивает исполняющий обязанности руководителя областной военной администрации Тарас Савченко.

И.о. главы ОВА призывает жителей области быть особенно аккуратными.

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– Приграничные районы нашей области сегодня – это зона повышенной опасности, ведь враг цинично бьет по мирному населению. Прошу во время обстрелов находиться в укрытиях! Это спасет вашу жизнь и жизнь ваших родных! – подчеркивает Тарас Савченко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА