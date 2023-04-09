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Факты / Україна

РФ имеет существенное преимущество в артиллерии, компенсируя потери обстрелами — Череватый

Валентина Летяк, редактор ленты
Артилерія
Фото: Генштаб ВСУ

На Восточном направлении Россия имеет существенные потери в живой силе, поэтому враг действительно активно применяет артиллерию, запасов которой у него значительно больше.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя предположение аналитиков Института изучения войны (ISW) о том, что Россия компенсирует спад наступательного потенциала ударами артиллерией.

— В какой-то степени это действительно так в том смысле, что они, к сожалению, пока что на тех направлениях, где концентрируют главный удар, имеют существенное преимущество в артиллерии. Это, как правило, еще советские образцы, но они имеют достаточно боезапаса…Любой аналитик скажет, что, имея такие среднесуточные потери, которые мы видим у врага, он должен искать какие-то пути, если не хочет терять динамику, компенсируя артиллерийским огнем, — объяснил он.

Однако, по его словам, это экстенсивный путь, потому что все время они использовали пехотные группы, пытаясь найти слабые места в нашей обороне, в частности на Бахмутском направлении.

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В Институте изучения войны (ISW) сегодня заявили, что российские войска используют артиллерию, чтобы компенсировать снижение своих наступательных возможностей.

В частности, указывают на то, что темпы российских атак в Бахмуте и его окрестностях немного снизились в одних районах и полностью остановились в других, а российское наступление на Авдеевку захлебнулось.

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