РФ має суттєву перевагу в артилерії, компенсуючи втрати обстрілами – Череватий

Квітень, 09 в 14:09

На Східному напрямку Росія має суттєві втрати в живій силі, тому ворог справді активно застосовує артилерію, запасів якої у нього значно більше.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи припущення аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) про те, що Росія компенсує спад наступального потенціалу ударами артилерією.

– Якось мірою це справді так у тому сенсі, що вони, на жаль, поки що на тих напрямках, де концентрують головний удар, мають суттєву перевагу в артилерії. Це зазвичай ще радянські зразки, але вони мають достатньо боєзапасу…Будь-який аналітик скаже, що, маючи такі середньодобові втрати, які ми бачимо у ворога, він повинен шукати якісь шляхи, якщо не хоче втрачати динаміку, компенсуючи артилерійським вогнем, – пояснив він.

Проте, за його словами, це екстенсивний шлях, тому що весь час вони використовували піхотні групи, намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні, зокрема на Бахмутському напрямку.

Зараз дивляться

В Інституті вивчення війни (ISW) сьогодні заявили, що російські війська використовують артилерію, щоб компенсувати зниження своїх наступальних можливостей.

Зокрема, вказують на те, що темпи російських атак у Бахмуті та його околицях трохи знизилися в одних районах і повністю зупинилися в інших, а російський наступ на Авдіївку захлинувся.