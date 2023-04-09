РФ использует артиллерию, чтобы компенсировать снижение своих наступательных возможностей — ISW

Апрель, 09 в 8:13

В Институте изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска используют артиллерию, чтобы компенсировать снижение своих наступательных возможностей.

Отмечается, что украинские и российские источники 8 апреля обсуждали снижение темпов российских наступательных операций вдоль всей линии фронта, подтвердив оценку ISW, что общее наступление РФ приближается к кульминации.

Аналитики, ссылаясь на данные главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочко указывают, что темпы российских атак в Бахмуте и его окрестностях немного снизились в одних районах и полностью остановились в других, а российское наступление на Авдеевку захлебнулось. Кроме того, российские силы до сих пор не контролируют Марьинку, несмотря на то, что город превратился в руины.

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— Динамика использования боевой артиллерии в Украине отражает тот факт, что российские войска используют артиллерию для компенсации своих сниженных наступательных возможностей, — сообщают в Институте.

Экс-министр безопасности так называемой “ДНР”, а ныне командир российского батальона Восток Александр Ходаковский сообщил, что командование РФ приняло решение прекратить ежедневную выдачу боеприпасов на тех участках фронта, где практически полностью остановились активные наступательные действия.

ISW также добавляют, что украинские войска более точны в выборе целей. В то же время, вероятно, Силы обороны выигрывают от того, что на большинстве участков занимают оборону, поскольку наступательные операции обычно требуют повышенных требований к артиллерии.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки было отражено более 50 атак на указанных направлениях.