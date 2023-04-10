Не скрывает, что был империалистом: экс-офицер ГРУ перешел на сторону Украины и воюет против РФ

Апрель, 10 в 14:36

Бывший офицер Главного разведывательного управления России Владислав Аммосов перешел на сторону Украины и формирует Сибирский батальон, чтобы воевать против россиян. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

Аммосов является уроженцем Якутска и более 15 лет строил карьеру в российской армии и спецслужбах РФ. Сейчас он приехал воевать против страны-оккупанта на стороне Украины.

По его словам, он на финальном этапе создания добровольческого военного подразделения Сибирский батальон, который состоит из представителей разных этносов, живущих на территории РФ и выступающих против нынешней политики Москвы.

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Он сказал, что как бывший офицер ГУР, “готов хоть сейчас в диверсионно-разведывательной группе идти на территорию России и там уничтожать врагов”. Так он называет тех, кто поддерживает власть Путина.

Аммосов прошел российско-чеченскую войну, путь от рядового служащего до офицера, и не скрывает, что был империалистом.

В интервью он рассказал, что его научили уничтожать цели страны. По его словам, он оставил военную службу до временной оккупации Крыма Россией в 2014 году и жил в Евросоюзе.

Аммосов заверил, что прошел проверки всех силовых ведомств Украины, куда хотел попасть сразу после начала большой войны. Источники издания Радио Свобода в ВСУ и спецслужбах подтвердили факты из его рассказа.

2 марта российские СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о том, что якобы группа “украинских диверсантов” проникла в Брянскую область и взяла в заложники жителей села Сушаны, и там продолжается бой.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал информацию классическим примером провокации российской пропаганды, к тому же абсолютно сознательной.

Скриншот: Радио Свобода